Una joven de 19 años sufrió graves quemaduras de segundo y tercer grado tras un accidente ocurrido el pasado 2 de mayo en el laboratorio del Instituto Roosevelt, en Pichanaqui. El fuego se propagó por su rostro y cuerpo debido a un ventilador encendido tras derramarse alcohol durante una práctica de Farmacia Técnica.

Hermelinda Romani Malcas, tía de la víctima, denunció que la docente a cargo, Mirtha Pandaz Truyenque, no auxilió en su momento a la joven.

La evacuación de la estudiante estuvo marcada por presuntas negligencias, ya que ante la demora de la ambulancia tuvo que bajar caminando desde el cuarto piso auxiliada solo por dos compañeras.

Asimismo, los familiares criticaron la indolencia de la secretaria del plantel, quien se negó a llamar a la profesora argumentando que “estaba en clase”. Posteriormente, los allegados acusaron a la institución de ocultar evidencias, pues les negaron los videos de seguridad y limpiaron la escena del laboratorio de inmediato.

Ante el abandono y los montos económicos insuficientes recibidos, la familia formalizó la denuncia ante la Policía . En paralelo, una inspección de la Municipalidad de Pichanaqui reveló un total desorden administrativo en el instituto semipresencial, donde los empleados actuales aseguran desconocer la identidad del dueño del local.

“Nos han dicho que el dueño es el congresista David Jiménez, a él le pedimos consideración“, señaló Hermelinda Romani.