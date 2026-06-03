Por vía área y con resguardo del Ejército Peruano, desde hoy, inicia el despliegue del material electoral -para las elecciones de segunda vuelta donde se elige al presidente de la República-. El primer lugar al que enviarán el material electoral, está ubicado en Río Tambo, Satipo, informó la gestora de la oficina regional del coordinación Huancayo de la ONPE, Lucy Galarza Cárdenas.

Mientras que, entre el viernes y sábado, se despliega el material electoral a los lugares cercanos en los distritos de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Junín, Chanchamayo y Satipo. Se estima que el sábado al mediodía ya debe haber concluido el traslado a 469 locales de votación en la región Junín, para la instalación de 3691 mesas, donde asistirán a votar más de un millón de electores.

Entre los materiales recibidos están las cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa, ánforas y cabinas de votación. El material se desplegará con resguardo y con una hoja de ruta de despliegue y repliegue. Los miembros de mesa, pueden acudir a capacitarse hasta el 6 de junio.

entrega de locales. Ayer, conversamos con los directores de las instituciones educativas que serán locales de votación. Ellos señalaron que entregarán los planteles el viernes, en distintos horarios, pues así lo han coordinado con el personal de la ONPE.

La directora del colegio Santa Isabel, Mabel Canorio Cárdenas, dijo que entregará el local con más de 70 aulas el viernes a las 5 de la tarde, ya que es el horario que solicitó la ONPE. Además, invocó que el local sea mantenido en buenas condiciones sin deterioro y limpio. Mientras que la directora del colegio Politécnico Regional del Centro, Luz Muriel Cáceres entregará el local del plantel el viernes a las 10:30 horas.

En la institución educativa San Francisco de Asís en Ocopilla, la directora Vilma Núñez Ríos, entregará el local, el viernes por la tarde e incluso el jueves tienen una capacitación, pero serán flexibles, si lo requieren antes.

La directora de la I.E. Sebastián Lorente, Gina Dávila señaló que el viernes entregará el local a las 7 de la noche, ya que el personal de la ONPE lo requirió así. En el plantel cuenta con 22 aulas.

PROVINCIAS. Una de las primeras ODPE en recibir dicho material fue la de Chanchamayo. Según señaló el jefe de esta ODPE, Luis Balbín Palomino, en 15 distritos y 47 centros poblados de la provincia de Chanchamayo y Satipo, se habilitarán 123 locales de votación y 1026 mesas de sufragio para atender a 292 719 electores hábiles.

En Jauja, el material llegó a la ODPE, bajo estricta custodia policial. Aquí el material electoral será distribuido en los siguientes días a los 77 locales de votación y 456 mesas de sufragio, ubicadas en 49 distritos y 7 centros poblados de las provincias de Jauja y Concepción, donde se atenderán a 125 710 electores hábiles. Dentro del material electoral, están considerados plantillas Braille.

El lunes, por la noche, el material arribó a las ODPEs El Tambo y Huancayo. La ODPE El Tambo tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 28 distritos y 10 centros poblados, donde se habilitarán 124 locales de votación y 973 mesas de sufragio, para atender a 281 896 electores hábiles. La ODPE Huancayo abarca 9 distritos y 6 centros poblados. Para las elecciones se dispone de 91 locales de votación con 805 mesas y se espera el sufragio de 237 878 electores.

Las unidades que el traslado se hizo bajo supervisión de un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital.