La vivienda del asentamiento E2, parcela 67, en Majes, Caylloma, quedó marcada por una escena brutal. En una de las habitaciones estaban las camas desordenadas, manchas de sangre sobre los colchones y un hacha apoyada cerca de los muebles; era una de las armas que los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, de 22 y 18 años, respectivamente, utilizaron para matar a Gerardo Calsin Cari y dejar gravemente heridas a su esposa y tres de sus cuatro hijos menores de edad.

El ataque de los hermanos fue ejecutado la madrugada de ayer aprovechando que las víctimas dormían. Fueron directamente contra Gerardo Calsin para golpearlo sobre su cama y, aunque el ganadero intentó defenderse, fue en vano. Falleció echado boca abajo, mientras los hermanos continuaron agrediendo a Roberta Calcin Pacompía y sus hijos de 15, 13 y 10 años para luego huir del lugar en medio de la oscuridad de la zona. Solo la pequeña de 4 años resultó ilesa al esconderse debajo de la cama.

CAPTURA DE SOSPECHOSOS

Mientras Fray y Tony escapaban, una de las hijas llamó al serenazgo de Majes para que las pudieran socorrer. Cuando los agentes acudieron a la precaria vivienda, hallaron a la madre y sus tres hijos con profundos cortes en el rostro, siendo evacuados al hospital de Majes. Horas más tarde, por la gravedad de sus lesiones, Roberta y su hijo Stalin, de 10 años, fueron referidos al hospital Honorio Delgado Espinoza por posibles fracturas en rostro y el cráneo.

Aunque la masacre se ejecutó en medio de la oscuridad, una de las hijas pudo identificar a Fray Ccoyuri como uno de los atacantes, a quien conocía muy de cerca. Su rostro fue difundido a través de las redes sociales y, con su identificación, los agentes de la comisaría de El Pedregal iniciaron su búsqueda y la de su cómplice.

Minutos antes de las 11 de la mañana, una llamada telefónica alertó a los efectivos sobre la presencia de dos varones que se encontraban en la plaza principal del centro poblado Sondor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas, buscando atención en la posta médica de la zona. Los policías se trasladaron en vehículos particulares y lograron capturar a Fray y a su hermano Tony; este fue atendido por un profundo corte en la mano derecha producto de un machetazo que su propio hermano le propinó durante el salvaje ataque a la familia.

Ambos fueron trasladados a la comisaría de El Pedregal a la espera de ser interrogados por los detectives de Homicidios de la Divincri que viajaron junto con peritos de criminalística para hacerse cargo de las diligencias de investigación.

¿Cuál fue el motivo de tanta crueldad?

Correo se comunicó con Tatiana Pacompia, sobrina de Roberta Calsin, quien planteó la hipótesis de una presunta venganza relacionada con una denuncia anterior por abuso sexual contra las hijas mayores de la familia, hecho que habría ocurrido en Puno.

Tatiana señaló que un varón habría sido denunciado por la madre de las menores por el abuso cometido hace más de medio año en la isla de Amantaní, en el lago Titicaca. Según la familiar, esta persona se encuentra en libertad y habría lanzado amenazas de muerte contra Gerardo Calsin, su esposa y sus hijos.

La sobrina de las víctimas sostuvo que este sujeto habría tenido contacto con los hermanos para utilizarlos en su venganza por la denuncia de abuso; incluso dijo que Fray Ccoyuri convivió con las víctimas durante los últimos tres meses, ganándose la confianza de los padres de familia, ya que quiso, también, tener una relación sentimental con la hija mayor de la pareja. Tatiana indicó que fue así como se ganó la confianza de la familia y Fray pudo sorprender a todos mientras descansaban; las armas las habría conseguido su hermano menor, quien facilitó su ingreso a la vivienda.

El general PNP Antonio La Madrid, jefe de la región policial de Arequipa, mencionó también que el caso puede estar relacionado con un hecho de violación contra una de las hijas de la pareja, pero no fue claro en señalar si el responsable del abuso es uno de los criminales o un tercero, como señala la familia de las víctimas.

Tatiana agregó que la familia sospecha que el ataque pudo haber sido planificado por el denunciado, aunque reconoció que esta versión todavía debe ser corroborada por la Policía y la Fiscalía.