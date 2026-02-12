Tras casi dos horas de labores, un obrero fue rescatado luego del derrumbe de unas paredes en el Club Unión en la provincia de Sullana. Esta infraestructura, con casi cien años de antigüedad, es considerada monumento arquitectónico y parte del patrimonio cultural de la nación.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero, cuando un grupo de obreros realizaba trabajos en el interior del inmueble en la calle La Mar, frente a la Plaza de Aemas. Unas paredes construidas de adobe y quincha, colapsaron y dejaron a un trabajador atrapado entre los escombros.

Ante lo ocurrido, los bomberos de las Compañías 43 de Sullana y del distrito de Marcavelica de movilizaron de inmediato al lugar. Con el apoyo de la Policía de Rescate y Serenazgo provincial, lograron atender la emergencia.

Asimismo, el hecho generó gran polvareda en los alrededores y alarma en los pobladores que tuvieron que correr de la zona para ponerse a buen recaudo.

Al respecto, el capitán de los Bomberos, Jhony Fernández contó la labor que efectuaron. “(El obrero) estuvo atrapado con las paredes tras el derumbe. Hemos tenido que meternos y liberarlo y poderlo sacar. Ha sido un trabajo en equipo con la Policía, Bomberos y Serenazgo”, señaló.