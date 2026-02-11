En los primeros 40 días del presente año, la región Piura registra un total de once asesinatos. Lo preocupante es que cinco de estos crímenes ocurrieron en apenas nueve días de febrero, cifra que representa casi la mitad de los homicidios cometidos en el mismo mes del año pasado.

Según datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), nuestra región reporta seis homicidios perpetrados en enero de este año. Esto representa una disminución frente a los once crímenes registrados en el mismo mes de 2025.

Mientras que en lo que va de febrero, ya se reportan cinco asesinatos, lo que equivale a casi la mitad de los 12 homicidios registrados en todo el mes de febrero del año pasado.

El exjefe de la Divincri de Piura, el comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos Flores, indicó que el Gobierno Regional de Piura debe apoyar para implementar a las ciudades de la región con cámaras de videovigilancia con identificación facial.

“La lucha contra la delincuencia no es solo de la Policía, es de todos los funcionarios. Y hablo de los alcaldes y del goberbador, que pareciera que están en otro país o en otro mundo. No están apoyando con cámaras especiales de visualización que sí lo tiene la Municipalidad de Lima”, dijo Llanos.

Añadió que con estos equipos podrían realizar más capturas de personas que actúan al margen de la ley, sin embargo, señaló que algunas autoridades están más preocupadas por los temas electorales.

“Ahora (las autoridades) están dedicándose a ver a quiénes se arriman para ganar una elección, cuando lo que deberían ver es cómo seguir apoyando desde la alcaldía o gobernación con el tema de las cámaras de videovigilancia. Además, la digitalización de la investigación criminal es un arma logística muy importante, pero en Piura, Sullana, Talara, Paita y en toda la región, esto parecería que fuese cosa que ellos no quieren hacer”, enfatizó Alfonso Llanos a Correo.

El último asesinato ocurrido en esta región, fue efectuado la mañana del lunes en la cuadra dos de la calle San Luis del asentamiento Santa Teresita, en Sullana. Ahí, sicarios ultimaron de varios balazos al reciclador Noé Paucar Rivera, de 45 años, cuando estaba su local cerca a la transitada avenida Jorge Chávez.

Mientras que un día antes, criminales acabaron con la vida de un adolescente de iniciales J.C.G.Ch. de 17 años en el asentamiento Pilar Nores, en Sullana. El ataque ocurrió cuando se encontraban en la intersección del pasaje municipal con la avenida Ricardo Palma, dejando heridos a dos de sus amigos.

En tanto, el pasado domingo, sicarios a bordo de una motocicleta desataron el terror en una actividad que se desarrollaba en la plataforma deportiva del sector San Pedro, en Talara, asesinando a balazos a dos personas. Se trata de Elvis Flores Bello (45) y Jean Pool Machare Farfán (26).