A ocho años de cárcel fue sentenciado Yerson García S. por tenencia ilegal de armas de fuego, luego de ser intervenido por la Policía en el asentamiento Nueve de Octubre en la provincia de Sullana.

La medida fue obtenida por la fiscal adjunta Flor Alvites Sánchez de la Primera Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Sullana que logró que el Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia declare la responsabilidad del acusado que fue hallado culpable del delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025, cuando personal policial del Depincri de Sullana intervino al ahora condenado en la intersección de la calle San Juan con la transversal Ignacio Sánchez en el asentamiento Nueve de Octubre.

Durante el registro personal le encontraron una pistola marca Baikal, calibre 380 con número de serie erradicado. Asimismo, dos cacerinas y quince municiones, todo ello sin contar con la licencia correspondiente otorgada por SUCAMEC.

El peritaje balístico confirmó que el arma era operativa y había sido utilizada previamente, representando un serio riesgo para la seguridad ciudadana. Asimismo, SUCAMEC informó que el imputado no registraba autorización alguna para portar armas de fuego ni municiones.

Actualmente, el sentenciado se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Piura, donde cumplirá la condena impuesta.