Golpe al narcotráfico. Personal de la comisaría rural de Cruceta detuvo a un ciudadano e incautó 54 paquetes en forma de ladrillo al parecer de marihuana que se encontraban camuflados en una camioneta, en el distrito de Tambogrande, en Piura.

La intervención policial al mando del teniente PNP, Joel Guerrero Mena ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana del martes, en el kilómetro 1099 de la carretera, a un kilómetro antes del puente Partidor.

En el lugar, la policía intervino al conductor de la camioneta de placa de rodaje P5G-708, Yener Frank P.Ch. (30 años), quien al ver a los custodios se mostró nervioso y con una actitud sospechosa.

Inmediatamente, la policía realizó una inspección minuciosa del vehículo y encontraron un total de 54 paquetes tipo ladrillo, envueltos con cinta adhesiva de embalaje, ocultos en diferentes compartimientos de la unidad, entre ellos el asiento posterior, la tolva y la llanta de repuesto.

Según las primeras investigaciones, los paquetes contendrían Cannabis Sativa (marihuana), por lo que se procedió a la detención del conductor por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Además se incautó la camioneta y un celular, mientras que la droga decomisada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la realización de las diligencias de ley para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales que correspondan.