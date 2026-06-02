Para el próximo martes 23 de junio se programó la audiencia de apelación presentada por los cinco presuntos implicados en el crimen de la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, hecho que ocurrió el pasado 10 de abril en la urbanización San Felipe de Piura.

La audiencia de apelación a los nueve meses de prisión preventiva que les impuso la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Carmen Ávila, a los cinco presuntos implicados en la muerte de Pinto Lazo, se realizará a las 9 de la mañana en la Primera Sala Penal de Apelaciones, integrada por los magistrados Tulio Villacorta Calderón, Gladys Quiroga Sullón y Melina Timaná Álvarez.

En primera instancia, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, Carmen Ávila, ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el esposo de la doctora Minosska Pinto Lazo, el también doctor William Seminario Girón, a quien se le imputa ser el presunto autor intelectual del crimen.

Junto a él, también se envió a prisión al señalado como el autor material y sicario Luis Alejandro Rojas Guillén, a quien, según la magistrada, existen graves y fundados elementos de convicción que lo vinculan con el crimen. Él sería quien disparó dos veces a la pediatra y la mató.

Junior Miñán Seminario sería la persona que movilizó al sicario hasta la casa de la doctora y lo retiró del lugar en una motocicleta. Él aseguró que la expareja de la doctora ordenó el asesinato. Cristian Sócola Bayona sería la persona que hizo seguimiento a los movimientos de Pinto en la clínica y avisó a los sicarios cuando esta abordó el taxi para ir a su casa.

Sergio Sevillano Gutiérrez sería la persona en cuyo departamento se halló el arma usada en el crimen, además habría ayudado a la huida del sicario hacia Talara para cobrar los 10,000 soles.

Y William Seminario Girón, esposo de la víctima, y según dos testimonios de los detenidos, habría sido el autor intelectual. Según los detenidos habría dado foto e información que permitió el seguimiento de la doctora desde la clínica hasta su hogar en la urbanización San Felipe. Esta imputación de los delincuentes, no ha sido corroborada por el fiscal.

Precisamente, Seminario desde el penal de Piura reiteró su inocencia y aseguró que él, al igual que todos, espera justicia y que se identifique a los responsables del crimen de su esposa.

Los padres del médico incriminado, William y Gladys, declararon a Correo que confían ciegamente en la inocencia de su hijo y cuestionaron que hasta el momento la Fiscalía y la policía no realice las diligencias para esclarecer el hecho. “La preocupación de nosotros es que se investigue...a esas versiones de estos delincuentes no se les ha hecho ninguna corroboración...Tiene que haber una verdad y la verdad ahorita no se conoce y no se investiga”, afirmaron.