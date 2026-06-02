La Contraloría de la República reveló que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) carece del presupuesto suficiente para garantizar la continuidad de la obra del Hospital de Alta Complejidad de Piura.

De acuerdo con el informe N° 8662-2026-CG/MPROY-SCC, la comisión de control advirtió que Pronis presenta un déficit financiero significativo y, por lo tanto, no cuenta con la suficiente asignación presupuestal en el presente año fiscal ni la Programación Multianual necesaria para financiar la ejecución del Hospital de Alta Complejidad de Piura. Además, no ha cumplido con actualizar el costo total estimado de la inversión en el aplicativo informático del banco de inversiones, situación que podría afectar la continuidad del proyecto.

Se identificó que la asignación presupuestal para el año fiscal 2026 es insuficiente para garantizar la ejecución del proyecto. Mientras que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) programó una ejecución de S/ 325.89 millones, el presupuesto institucional modificado (PIM) es de solo S/ 84 millones. Esto genera un déficit fiscal de S/ 241’896,270 para el presente año.

Agregan los auditores que, los montos proyectados para los años siguientes también se consideran insuficientes para cubrir el costo total de la inversión, que asciende a S/ 968,43 millones. La programación para el periodo 2027-2029 suma apenas S/ 136 millones, lo cual no es consistente con las necesidades financieras del proyecto.

Se reportó que el Pronis ha tenido que solicitar reiteradamente recursos adicionales para cumplir con el pago del adelanto del 10% (aproximadamente S/ 320 millones) a la empresa contratista (Sinohydro Corporation Limited) para el inicio de la ejecución. El retraso en estos pagos se considera un riesgo que genera “eventos compensables” a favor del contratista, lo que podría elevar aún más los costos.

La comisión de control agrega que mientras el costo registrado es de aproximadamente S/ 968.4 millones, el contrato principal de ejecución asciende a más de S/ 3,201 millones, lo que representa un incremento del 246% que no fue previsto en la Ley de Presupuesto.

Los auditores destacan que estas deficiencias en la asignación de recursos ponen en riesgo el cumplimiento de los plazos y la materialización de los servicios de salud especializados.