La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) exhortó a los ciudadanos habilitados para participar en la Segunda Elección Presidencial 2026 a verificar con anticipación su local de votación, debido a que algunos recintos utilizados en la primera vuelta fueron reasignados por diversos motivos.

Los electores pueden consultar su local, número de mesa y ubicación dentro del recinto a través de la plataforma virtual de la ONPE. También podrán obtener esta información en las sedes de la institución, oficinas descentralizadas y mediante sus canales de atención telefónica y digital.

Según informó la ONPE, se reasignaron 44 locales de votación y 549 mesas de sufragio a nivel nacional debido a problemas de infraestructura, reconstrucción de locales, falta de condiciones de seguridad y otros factores. Por ello, recomendó a la ciudadanía confirmar previamente dónde le corresponde votar antes de acudir a las urnas el próximo 7 de junio.

La misma información también se puede obtener acercándose a cualquiera de las sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): la sede central (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), las oficinas distritales y las oficinas que funcionan en centros poblados.

Otros canales de atención de consultas sobre diversos temas –entre ellos, el local de votación– son el correo electrónico informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 y el asistente virtual (WhatsApp) +51 995404991.