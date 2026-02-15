Las lluvias en la región Piura siguen dejando estragos por la falta de obras de prevención. Solo en el centro de Piura las inmensas lagunas perjudican a los vecinos y comerciantes, mientras que en la sierra provoca aislamientos.

PRECIPITACIONES. Una lluvia de 3.4 milímetros registrada la noche del viernes y la madrugada del sábado provocó grandes aniegos en las calles del centro histórico de Piura debido a los trabajos que se ejecutan como parte del proyecto de mejoramiento de pistas y veredas así como el sistema de drenaje pluvial.

Tal situación generó malestar entre la población debido a que varias calles han sido destruidas, sin embargo, ninguna ha sido terminada por la empresa Jubers SAC, a cargo de la obra. Incluso, la obra de drenaje pluvial presentaba un ligero retraso.

Es así como las aguas pluviales afectaron en la avenida Grau con Tacna, la calle Callao y otras calles que amanecieron inundadas. Además, del riesgo por los inmuebles donde las bases se encuentran intervenidas.

La ligera precipitación también dejó aniegos en el cruce de las avenidas Vice con Prolongación Grau, en Piura, y otras avenidas de la ciudad, haciendo que los vehículos circulen con cuidado por los huecos expuestos en estas vías.

Mientras tanto, se reportó la crecida de la quebrada Paccha (distrito de Chulucanas) que afectó el badén provisional del puente en construcción, lo que provocó la restricción del tránsito entre Tambogrande y Chulucanas.

Los pobladores tuvieron que pasar con sus vehículos empujándolos hasta que se cerró temporalmente debido a la crecida de la quebrada.

SENAMHI. En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que el mayor acumulado de lluvia se reportó en El Alamor, con 39 mm, y El Ciruelo, con 29 mm, en la provincia de Sullana y Tambogrande, con 26 mm, siendo los sectores con mayor intensidad de lluvias en las últimas 24 horas.

Asimismo, en la sierra piurana, las precipitaciones registradas hasta ayer fueron de ligera a moderada intensidad. Los acumulados fueron en Ayabaca (23 mm) y Santo Domingo (22 mm). Además de Hualcuy (19.6 mm), Sapillica (17.9 mm), en otras estaciones fueron de 15.2 mm. En Bocatoma Chipillico (16.4 mm) y Chalaco (15.4 mm).

En Huarmaca fue de 7.3 mm, Huancabamba 4.5 mm y Sondorillo 4 mm, que registraron acumulados menores.

Mientras tanto, la entidad prevé precipitaciones entre el 16 y 17 de febrero que estarían por encima de 50 mm debido a la persistencia de núcleos de precipitación que son de moderada a fuerte intensidad.

Las zonas afectadas son Talara, Paita, Sullana, Piura, Sechura, Morropón y parte de Ayabaca y Huancabamba.

“Los mayores acumulados se concentran en la cuenca media del departamento de Piura, con episodios que también afectan sectores de la costa. Se prevé un escenario de lluvias activas y continuas hasta el 22 de febrero, con énfasis en posibles eventos intensos en las áreas señaladas”, indicaron desde la zonal Piura.

También informaron que estas precipitaciones estarían acompañadas de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h.

ALERTA. Finalmente, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, en su comunicado oficial N° 03-2026, mantiene activa la alerta de El Niño costero desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre de 2026.

“Es más probable que predominen las condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio”, dice el comunicado del Enfen.