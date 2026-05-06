Un total de 240 internos del establecimiento penitenciario de Ica fueron certificados por el Ministerio de Educación tras concluir satisfactoriamente sus estudios en el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) y el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la institución educativa “Abraham Valdelomar”.

Formación integral

La iniciativa permitió que 210 participantes se capaciten en especialidades como panadería, computación, confecciones, cerámica y barbería, mientras que otros 30 culminaron su educación básica.

También se destacó la participación de 40 internos en el programa musical “Orquestando”, quienes mostraron sus avances artísticos como parte de su formación integral.

La jornada culminó con una exposición de proyectos innovadores elaborados por los egresados del CETPRO, actividad que contó con la participación de la coordinadora de Educación de la Oficina Regional Lima, Lilian Saravia Flores; el especialista de CETPRO de la Dirección Regional de Educación Ica, Juan Hernández Chacaliaza; el director del establecimiento penitenciario, Oscar Janampa Paz; así como funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ica y del INPE. Esta actividad se desarrolló en el marco del LVIII aniversario del centro educativo.

El CETPRO del penal de Ica, dirigido por la docente del INPE Elsa Quiroga Trujillo, cuenta con una plana docente conformada por 14 educadores.

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