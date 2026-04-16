Un profesional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que laboraba en el penal de Cachiche, en Ica, fue intervenido por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y representantes del Ministerio Público, tras ser acusado de solicitar dinero a cambio de beneficiar a un interno con un informe favorable para su eventual liberación.

Flagrancia del delito

De acuerdo con la denuncia, el implicado habría exigido la suma de mil soles para emitir un documento que contribuiría al proceso del recluso. La intervención se realizó el 15 de abril en los exteriores del establecimiento penitenciario, en circunstancias en las que el trabajador presuntamente habría recibido parte del dinero acordado.

Durante el operativo, las autoridades encontraron en su poder 700 soles que habían sido previamente marcados con reactivo fluorescente, como parte de las acciones coordinadas para evidenciar el presunto delito penal.

La intervención fue ejecutada en flagrancia, lo que permitió la detención inmediata del investigado.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Ica, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer si existen más implicados o situaciones similares dentro del establecimiento penitenciario.

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