El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal provincial titular Fernando Paul Catacora Pamo, obtuvo 18 meses de prisión preventiva contra María Lucía Castilla Yataco, exjefa de Recursos Humanos del Establecimiento Penitenciario de Chincha, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio.

Investigación fiscal

La ex funcionaria, es investigada por presuntamente aceptar donativos de agentes penitenciarios, a fin de no faltar a sus funciones o deberes propios de su cargo. Los hechos investigados datan de su periodo de gestión entre 2020 y la actualidad.

Durante la audiencia del 19 de setiembre de 2024, el fiscal Fernando Paul Catacora Pamo sustentó los presupuestos materiales de prisión preventiva, demostrando vínculos entre la imputada y los hechos delictivos, sanción superior a 5 años, peligro de fuga, peligro de obstaculización y proporcionalidad de la medida.

VIDEO RECOMENDADO