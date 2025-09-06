Un nuevo caso de corrupción dentro del sistema penitenciario fue detectado ayer en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, situado en el distrito de Picsi, donde personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervino al agente penitenciario Luis Miguel Requejo Uriarte, quien intentaba ingresar al recinto con sustancias prohibidas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., cuando, como parte de las labores de inteligencia implementadas por el presidente del INPE, se detectó que Requejo Uriarte intentaba acceder al pabellón de Régimen Cerrado Ordinario con una bolsa sospechosa.

Al ser interceptado por el personal penitenciario, encontraron en su poder dos paquetes envueltos en plástico, los cuales contenían una sustancia de color parduzco, presumiblemente pasta básica de cocaína, y otra de color verduzca, con características similares a la marihuana.

Ante la situación, el personal del INPE siguió los protocolos establecidos, notificando de inmediato a la Fiscalía de Turno y a los agentes del destacamento de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

Este incidente se suma a otro similar ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando el servidor penitenciario Rafael Omar Perales Arbildo fue detenido por intentar ingresar sustancias y objetos prohibidos al mismo establecimiento.

Asimismo, este incidente pone en evidencia el persistente problema del tráfico de drogas y el contrabando de objetos prohibidos dentro de las prisiones del país, un fenómeno que ha generado preocupación en las autoridades y en la sociedad.

Luis Requejo Uriarte podría ser procesado principalmente por tráfico ilícito de drogas, pero también podrían añadirse cargos de corrupción de funcionarios.

