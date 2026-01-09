En el marco de la lucha contra la extorsión, como política de gobierno impulsada por el presidente de la República, José Jerí, bajo la supervisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y en coordinación con el titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, se ejecutó un operativo de prevención y control en el Establecimiento Penitenciario de Ica.

Requisa en penal

La intervención se desarrolló en el pabellón 7 de máxima seguridad, acción que fue supervisada directamente por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien estuvo acompañado por el director del penal de Ica, Nelson Espinoza Soriano.

En el operativo participaron 90 agentes penitenciarios, quienes ingresaron de manera simultánea a la totalidad del pabellón de máxima seguridad, realizando una revisión exhaustiva de todos los ambientes, incluyendo celdas, pasadizos y patios, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Como resultado de la intervención, se encontraron algunos otros prohibidos, los cuales fueron incautados y retirados de inmediato del pabellón, reforzando el control y el orden interno del establecimiento penitenciario.

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos supervisó el pabellón de mujeres y efectuó un recorrido por el perímetro externo del penal, con el fin de verificar las condiciones de la infraestructura y el cumplimiento de las labores del personal de seguridad de turno.

VIDEO RECOMENDADO