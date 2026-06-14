El mar de Camaná devolvió la mañana de este domingo el cuerpo de Arbidon Llenque Querevalu, uno de los pescadores que permanecía desaparecido tras el naufragio de la embarcación Poseidón. El cadáver fue hallado en la playa Las Cuevas por familiares y personas que participaban en las labores de búsqueda a lo largo del litoral camanejo.

La ubicación del cuerpo puso fin a varios días de incertidumbre para sus allegados, quienes llegaron hasta la zona para reconocer los restos. Los familiares solicitaron apoyo para trasladar el cuerpo hasta Talara, ciudad de donde era natural el pescador, con el fin de darle sepultura junto a sus seres queridos.

Arbidon era uno de los dos tripulantes que permanecían desaparecidos luego del accidente marítimo registrado frente a las costas de Camaná. Tras el hallazgo, efectivos policiales y representantes de las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver.

Pese a que una de las familias pudo encontrar a su ser querido, la búsqueda aún no concluye. Su hermano, Dante Ronald Llenque Querevalu, continúa desaparecido, por lo que sus familiares han pedido que no se suspendan los trabajos de rastreo en el litoral arequipeño.