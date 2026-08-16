El pasado 14 de agosto se celebraron los 50 años del lanzamiento del tema “Dancing Queen”, éxito indiscutible y atemporal del cuarteto ABBA, convertido ya en leyenda de la música pop sin dudas ni murmuraciones. El grupo, integrado por Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, presume con ese hit, y muchos otros, de ser un fenómeno musical vigente y de ocupar un lugar importante en la cultura popular. Ni su ausencia de los conciertos en vivo hace décadas y que entre sus dos últimos álbumes, “The Visitors” (1981) y “Voyage” (2021), hayan pasado más 40 años, ha minado su influencia en varias generaciones que siguen bailando y cantando temas que fueron escritos y producidos en las décadas de los setenta y ochenta. Las pegajosas canciones escritas por Anderson y Ulvaeus y las voces de Fältskog y Lyngstad, fueron el ensamble perfecto para que el grupo lanzará éxito tras éxito, que tuvieron luego al musical “Mamma Mia!” como aliado para que las canciones se afianzaran en oyentes de todas las edades. ¿Pero qué hace un grupo o un cantante se convierta en un fenómeno de la música popular? ¿Qué es lo que se necesita, además del talento para convertirse en un ícono cultural que escapa a los linderos de la música? Definitivamente, que su propuesta tenga todos esos elementos que llegue a todo tipo de público, que supere la barrera de la edad y se convierte en esa banda sonora de momentos de tu vida. Otro factor imprescindible es que el artista posea ese brillo y derroche carisma, que permita una conexión casi mágica con el público que se sostiene a través del tiempo. También contribuye para ser un fenómeno cutural poseer una estética a imagen que marquen tendencia, que deje huella al margen de las modas. En un mundo en el que un contenido por redes puede convertirse en viral en menos de un minuto, que agrupaciones y artistas marquen aún la pauta a pesar de los años, es revelante. Reafirmar la vigencia de grupos musicales como ABBA, es recordarle a quienes quieren forjarse una carrera en la industria musical, que lo básico, vital e importante es mantenerse, es la trascendencia, no solo presumir de un éxito solitario. Y ya que hablamos de innovación y de estar un paso adelante, ABBA presenta en Londes, “Voyage”, un espectáculo en el que por medio de avatares digitales se les escucha renovados, revolucionando la tecnología de los conciertos en vivo. Nada más y nada menos.