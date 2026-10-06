El gobierno presentó los lineamientos del Plan de Educación 2026-2031. La gestión del ministro José Antonio Chang se centrará en fortalecer la institución educativa, aumentando su autonomía y dotándola de condiciones básicas para mejorar los aprendizajes, especialmente en lectura, formación técnica, ciudadanía y civismo. El Currículo Nacional de Educación Básica será reajustado para potenciar lo cognitivo-intelectual y el bienestar socio-emocional. Se rehabilitarán las horas de lectura y el plan lector. Además, dijo: “hay que retirar todo tipo de ideología”, refiriéndose a la distorsión de la Educación Sexual Integral (implementada en su primera gestión), a la decisión de imponer el lenguaje inclusivo, no enseñar lo referente al terrorismo, y la desactivación en 2015 de la Dirección de Orientación y Tutoría, que ha debilitado “desde los mal entendidos derechos, la convivencia y disciplina escolar positiva”.

Hizo énfasis en la mejora de la infraestructura con mantenimiento preventivo para 54 mil locales; remodelación de dos mil colegios; y la construcción de tres mil nuevos. Y que se fortalecerá la Carrera Pública Magisterial con evaluaciones, capacitaciones y la creación de una escuela de directores. Recordemos que la meritocracia se inició en la primera gestión del actual ministro, así como el Programa de Formación y Capacitación Docente. También se retomará la evaluación censal nacional, dando resultados y recomendaciones a alumnos, padres y maestros.

También se mejorará la cobertura en inicial de 0 a 2 años, que es solo 8 %. En primaria y secundaria se trabajará la mejora de logros de aprendizaje. Y se mejorará la educación técnico-productiva y la educación superior tecnológica. El plan expuesto se enmarca en una propuesta para 5 años de “continuidad y cambio”.