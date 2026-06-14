Un tráiler cisterna que transportaba combustible se precipitó por una pendiente en el serpentín de Pasamayo, en la provincia de Huaral, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado este domingo. La unidad recorrió aproximadamente 100 metros fuera de la vía y terminó detenida sobre una ladera de arena, cerca de la orilla del mar.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se habría producido tras una colisión con otro vehículo de carga pesada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre las causas exactas del accidente.

Según reportaron medios locales, el otro vehículo involucrado sería un semitráiler que transportaba cemento. Esta unidad permaneció en la carretera, muy cerca del borde del precipicio, luego del impacto.

Vídeos e imagenes compartidas en redes sociales muestran que la cisterna quedó tendida en medio de la pendiente arenosa, lo que habría evitado que continuara descendiendo hasta la playa.

¿Qué pasó con el conductor?

Según información recogida por SOL TV, el conductor fue rescatado por otros choferes que transitaban por la zona al momento del accidente. Los transportistas acudieron de inmediato para brindar ayuda al ocupante de la unidad.

De acuerdo con el reporte, tres conductores descendieron por la pendiente para llegar hasta la cabina del vehículo. El chofer se encontraba atrapado entre partes de la estructura dañada y la arena acumulada tras la caída.

Las labores permitieron liberar al conductor y ponerlo a salvo antes de que la situación se agravara. Hasta el cierre de este informe no se habían reportado víctimas mortales a consecuencia del accidente.

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes iniciaron las investigaciones con el objetivo de determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades del caso.