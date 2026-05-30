El partido político Perú Libre, encabezado por el prófugo Vladimir Cerrón, descartó respaldar a cualquiera de los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP).

“El debate presidencial demostró que no hay polarización, sino marcadas coincidencias entre FP y JP. Ante esta situación, compleja, por cierto, la Asamblea otorga a la militancia la libertad de ejercer su voto crítico y táctico”, reza el comunicado.

La agrupación que llevó a la presidencia al golpista Pedro Castillo calificó que ambas candidaturas son “las dos caras de la misma moneda” y que la única diferencia es la “disputa” por la estatización, la renegociación de los contratos ley y la nacionalización de recursos.

Además, instó a sus militantes al “voto crítico y táctico”.