En el marco de la Jornada Nacional para el Cuidado de la Salud, la Red Asistencial Ica de EsSalud, a través del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, realizó una campaña médica integral con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y brindar atención preventiva y oportuna a la población iqueña.

Prevención en salud

La actividad, coordinada de manera conjunta por la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria (OCP y AP) y el CAP II La Tinguiña, ofreció consultas en medicina general, odontología, psicología y nutrición. Asimismo, los asistentes recibieron consejería nutricional y completaron sus esquemas de vacunación.

Del mismo modo, se priorizó la medicina preventiva mediante importantes tamizajes. El personal de salud realizó descartes de hipertensión arterial (HTA) y pruebas rápidas de laboratorio para medir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, permitiendo detectar oportunamente factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas.

En tanto, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó el compromiso de la institución con la prevención y el cuidado integral de la población asegurada.

“Nuestro objetivo va más allá de tratar la enfermedad; buscamos construir una cultura de prevención directamente en la comunidad. Acercar estas especialidades y descartes de laboratorio a las familias es fundamental para detectar patologías en etapas tempranas y asegurar una mejor calidad de vida para nuestros asegurados”, señaló.

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