Para acercar los servicios médicos a la comunidad laboral, la Red Asistencial Ica llevó a cabo una “Campaña de Salud Integral”. Esta jornada se desarrolló íntegramente en las instalaciones del Ministerio Público, facilitando el acceso directo de los trabajadores a una atención de calidad en su propio entorno de trabajo.

Atención profesional

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que esta intervención forma parte de las políticas de prevención institucional. Durante el evento, expresó su gratitud al equipo asistencial y su compromiso de seguir impulsando un trabajo articulado para fortalecer la salud pública en la región.

La respuesta de los colaboradores fue masiva, alcanzando más de 600 atenciones en una sola fecha. Durante la jornada se brindó los servicios de medicina, psicología, obstetricia y odontología, asegurando una cobertura completa para los asistentes dentro de la sede fiscal.

Además de las consultas médicas, se realizaron tamizajes de laboratorio, vacunación y controles de signos vitales. La jornada cerró con charlas de alimentación saludable, buscando no solo tratar condiciones existentes, sino fomentar hábitos de vida sanos que prevengan futuras enfermedades entre el personal del Ministerio Público.

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