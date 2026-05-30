Tras varios meses de demora, el nuevo centro de salud de Cabanaconde (Caylloma) estaría concluido para julio de este año, informó la consejera por Caylloma, Yesenia Choquehuanca, tras una visita de inspección a la obra ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Gobierno Regional de Arequipa en el puesto 14 del gasto presupuestal

Este proyecto debió estar listo para febrero; sin embargo, los 3 adicionales y ampliaciones de plazo obligaron a que el tiempo se extendiera.

Cabe mencionar que incluso la Contraloría detectó deficiencias en la infraestructura que actualmente cuenta con un avance físico del 83.3 %.

De momento se habilitó la ambulancia adquirida para este establecimiento de salud, que servirá para atender 4 distritos del sector, entre ellos Huambo, Choco y Yanque.