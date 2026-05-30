Este sábado 30 de mayo, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios de los productos de primera necesidad.

Al respecto, en carnes, el kilo de pollo se expende desde 8.50 soles, de res a 19.80 soles y de cordero a 22.50 soles. Según algunos comerciantes, el precio de las carnes rojas subió este fin de semana, debido a que no habría ganado.

En cuanto a las verduras, el kilo de zanahoria se cotiza a 2.00 soles, vainita a 3.00 soles, arveja a 6.00 soles, zapallo a 3.00 soles, choclo a 3.50 soles, cebolla a 1.50 soles, tomate a 2.00 soles, betarraga a 2.50 soles, habas a 2.00 soles, limón a 4.00 soles y pepinillo a 2.00 soles.

Además, la unidad de apio a 2.00 soles y lechuga a 1.50 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de yuca a 3.00 soles, el camote a 3.00 soles y la papa única a 12.50 soles por 5 kilos.

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