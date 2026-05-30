La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa recibió el material electoral que se utilizará en la Segunda Elección Presidencial 2026, prevista para el próximo 7 de junio. Los insumos permitirán instalar 1250 mesas de sufragio para atender a 369 354 electores en los siete distritos de su jurisdicción.

Los materiales fueron trasladados desde los almacenes de la ONPE en Lurín con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú y monitoreo satelital durante todo el recorrido.

Marina Reyes Marchena, jefa de la ODPE Arequipa, precisó que se recibieron paquetes con material de sufragio, material de reserva, señalética, implementos para coordinadores de local de votación, material para el repliegue de cédulas, así como ánforas y cabinas de votación.

Dicho material será sometido a una verificación pública con presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones para comprobar que esté completo y conforme a las especificaciones del proceso.

Posteriormente, los insumos serán desplegados hacia los 120 locales de votación ubicados en los distritos de Arequipa, Alto Selva Alegre, Chiguata, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y San Juan de Tarucani.