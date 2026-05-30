El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, expuso su balance durante la Primera Audiencia Pública Regional del 2026, donde indicó que más de S/ 4,281 millones proyectados en inversiones durante los cuatro años de gobierno, con obras que abarcan salud, educación, carreteras, seguridad ciudadana, agricultura y prevención de desastres.

Durante su exposición, precisó que el 2025, el GORE logró ejecutar el 100% de su presupuesto de inversiones. Además, explicó que la cartera regional alcanza los S/ 7,800 millones distribuidos en más de 300 obras, entre ellas 134 proyectos culminados por más de S/ 1,830 millones y 97 obras en ejecución valorizadas en S/ 2,566 millones.

Por su parte, la directora de la asociación Vigilia Ciudadana, Mela Salazar cuestionó la gestión de Luis Neyra indicando que hay cero planificaciones, sobre todo por la obra de pistas y veredas en el centro de Piura, el Peihap y la reconstrucción del Estadio Miguel Grau.