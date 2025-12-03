El Gobierno Regional de Piura (GORE Piura) ha oficializado una ampliación de plazo parcial de 53 días calendario para la obra de renovación de redes de servicios de agua y alcantarillado en la Avenida Grau, una decisión que expone una grave falta de planificación y coordinación en la ejecución de proyectos esenciales para la ciudad. La extensión de plazo, aprobada mediante la Resolución Gerencial Regional N° 201-2025/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI señala la nueva fecha límite de culminación de los trabajos hasta el 3 de abril de 2026. Inicialmente debían terminar en febrero del próximo año.

La obra afectada es la “Renovación de red de distribución, conexiones domiciliarias de agua potable, red de alcantarillado y conexión domiciliaria en la Av. Grau y prolongación de la Av. Grau”. Esta extensión de plazo no se debe a causas atribuibles al contratista, Constructora Minconser S.A.C., sino a la imposibilidad de ejecutar partidas correspondientes al Sistema de Red de Alcantarillado y Sistema de Red de Agua Potable. La raíz del problema que ha forzado esta ampliación de plazo radica en una decisión administrativa de ejecutar dos obras de forma simultánea en la misma zona de intervención, sin una adecuada programación.

El GORE Piura dispuso que, paralelamente al proyecto de redes de distribución y conexiones domiciliarias (CUI N° 2557082), cuyo costo es de S/ 12.6 millones se ejecutara la obra principal “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la Avenida Grau y Prolongación Av. Grau”. Sin embargo, la ejecución de la primera obra estaba condicionada a la previa demolición de la carpeta asfáltica y/o pavimento rígido, una actividad que correspondía realizar a la obra principal de movilidad urbana.

Esta concurrencia de trabajos generó un cruce ocasional de personal, equipos, maquinarias y accesos, lo que impuso serias restricciones a la programación de las partidas de redes sanitarias y conexiones, elevando la probabilidad de retrasos. El riesgo de un plazo inadecuado fue identificado y advertido por el contratista en múltiples ocasiones a través de anotaciones en el cuaderno de obra (RT-10: Inadecuada estimación de tiempo contratado).

Desde el 19 de septiembre de 2025, el residente de la obra ya señalaba en el Asiento N° 89 que la ejecución simultánea de la obra principal y la obra de saneamiento básico estaba causando actividades involucradas con partidas indispensables, como la demolición de la carpeta asfáltica.

Posteriormente, en fechas como el 20 y 26 de octubre de 2025, el residente continuó dejando constancia de que la limitación de frentes disponibles para trabajar, enmarcada en el Riesgo RT-10, era consecuencia directa de que la situación se generaba debido a que, en la misma zona de intervención, se decidió ejecutar de manera simultánea ambas obras.

La Dirección de Infraestructura del GORE Piura, al evaluar la solicitud, confirmó la existencia de atrasos y/o paralizaciones en el avance del contratista por causas no atribuibles a él, sino a la imposibilidad de ejecutar ciertas partidas debido a la interferencia generada por el otro proyecto simultáneo. Las actividades principales, como la demolición de la carpeta asfáltica, cumplían partidas críticas, pero su concurrencia con la obra de agua y alcantarillado afectó directamente la ruta crítica del proyecto.

Está pendiente una segunda ampliación de plazo

Este escenario de descoordinación y ejecución paralela de obras vitales en la avenida Grau, una de las principales arterias de Piura, evidencia que la toma de decisiones del GORE Piura no priorizó el planeamiento lógico y secuencial que requieren los proyectos de infraestructura, forzando un aumento en el tiempo de ejecución y prolongando las molestias a los ciudadanos de Piura y Veintiséis de Octubre.

El costo final de la desarticulación en la planificación recae sobre el cronograma y, potencialmente, sobre los recursos públicos. Según Inviertepe, la obra se encuentra en 38% de avance físico. Sin embargo, lo que más preocupa es que el pasado 6 de noviembre el residente de obra, Jorge Cuya Serna, solicitó una segunda ampliación de plazo. Hasta el momento, la entidad regional no ha respondido a dicho pedido, que extendería aún más el plazo de entrega de la obra y, por tanto, la molestia de los ciudadanos.

Se siguen talando árboles para construir pistas

La obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la Av. Grau, cuyo costo es de más de S/ 41.5 millones, contempla la tala de 23 árboles, algunos de ellos algarrobos, según pudimos comprobar tras la revisión del expediente técnico. En su lugar, para compensar esta tala se ha programado sembrar más de 87 árboles, que incluyen poncianas, molles, ficus y guayacán. No se sembrarán algarrobos.

Sin embargo, el hecho de reemplazar los algarrobos por especies ornamentales o foráneas no es la mejor estrategia, a juicio de expertos como el biólogo Paul Viñas, quien recientemente criticó la tala masiva de árboles en la Av. Don Bosco. Además, es urgente proteger los algarrobos urbanos, que forman parte del ecosistema del bosque seco que está desapareciendo, de acuerdo con nuestra última investigación.

Los trabajos en la pista de la Av. Grau es ejecutada por Construcciones & Servicios Dieguito SAC, una empresa trujillana que en diciembre del 2023 fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 4 meses de inhabilitación temporal por haber presentado documentación falsa en el proceso de selección de una obra de agua y alcantarillado en Chicama, La Libertad.

Esta obra no está exenta de adicionales ni ampliaciones de plazo. El pasado 10 de noviembre el residente de obra Jesús López Fernandez solicitó a la supervisión la aprobación de un adicional por la omisión de jardineras en los estacionamientos. Asimismo, desde septiembre la contratista ha solicitado ampliación de plazo por afectación a la ruta crítica, según consta en el registro del cuaderno de obra.