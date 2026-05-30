Un niño de 13 años, alumno del denominado colegio emblemático José Pardo y Barreda de Chincha, salvo de morir tras recibir una bala perdida. El hecho se produjo en la instalación educativa en el momento que se desarrollaba una actividad cívica en presencia de autoridades de diferentes instituciones. El menor fue conducido al Hospital San José de Chincha en donde lograron retirarle el proyectil que tenía alojado en el brazo.

Investigación policial

La Corte Superior de Justicia de Ica, el último jueves, inició las Campañas de Promoción de Cultura Jurídica y Charlas Informativas en el colegio local. El evento motivó la presencia de magistrados de alta investidura, también de oficiales y suboficiales de la División de Orden Público y Seguridad, así como representantes del Ministerio Público. En ese contexto habría ocurrido el disparo que lesionó al alumno.

El menor de identidad reservada participaba en la banda de músicos a cargo de recibir a las delegaciones invitadas para el evento. Mientras interpretaba una de las partituras sintió un dolor en el brazo izquierdo. Era la bala percutada de una pistola, que había ingresado hasta la escuela, y de suerte no impactó en la cabeza, pecho, abdomen o alguna otra parte vital del niño, ya que, de haber ocurrido pudo perder la vida.

El agraviado fue trasladado por su madre al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha por el dolor intenso en la extremidad. Al promediar las 7 de la noche del mismo día (jueves) el médico de turno diagnóstica que tenía un proyectil de arma de fuego alojado en el brazo izquierdo y se inicia el procedimiento para la extracción del objeto de metal, que por fortuna no causó lesión de gravedad.

Al cierre de edición la policía aún no había logrado determinar la procedencia del disparo. Se presume que fue percutado a una distancia aproximada de 500 metros. Las investigaciones siguen su curso a nivel de la policía para esclarecer este hecho, ocurrido en presencia de diversas autoridades, en el interior de uno de los colegios más grandes de Chincha, mientras el alumno seguirá bajo atención médica tras salvarse de la muerte.

EL DATO: Fuentes consultadas por este medio hacen referencia que el proyectil provino desde arriba, y por ello se considera que se trata de una bala perdida, aunque no se ha establecido el lugar exacto del disparo.

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