Un nuevo episodio criminal ha marcado el último mes del año. La noche del jueves en la calle Gerardo Sotelo, en Chincha Alta, dos sujetos perpetraron un ataque criminal, que estaría relacionado con un ajuste de cuentas. Por la zona una mujer que se encontraba realizando limpieza fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego, y perdió la vida de camino al área de urgencia del hospital San José.

Ataque criminal

Los pistoleros, al parecer, venían siguiendo los movimientos de una persona a la que pretendían asesinar. Al promediar las 8 de la noche, ambos a bordo de una motocicleta comienzan a aproximarse a la intersección de Progreso con Gerardo Sotelo. En ese momento, los vecinos seguían con sus actividades cotidianas sin imaginar que estaba por iniciar un ataque con arma de fuego.

Cuando las balas se escucharon por los alrededores todo quedó paralizado. Las moradores y negocios cerraron sus puertas por temor a ser heridos. Sandra Fabiola Robles Rojas no contó con esa suerte, y recibió una bala perdida. Ella, limpiaba en los exteriores de su vivienda y quedó en medio de la balacera. Sus familiares al ver la terrible escena prestaron auxilio para ser conducida de emergencia al nosocomio chinchano.

La madre de familia presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, que causó su fallecimiento. De acuerdo con una fuente consultada por este medio llegó cadáver a urgencia del San José. Agentes del Departamento de Investigación Criminal han iniciado con las diligencias sobre este nuevo episodio de violencia que deja a hijos menores en la orfandad. Hasta el momento, la policía teje la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Se presume que el ataque de los sicarios estaba dirigido a Javier Jesús, hermano de la víctima, quien en ese momento se encontraba por los alrededores de la vivienda. Además, durante las investigaciones se han identificado actividades ilícitas que se cometían desde este sector de Chincha. Los efectivos continúan con la búsqueda de las cámaras de seguridad para identificar las características de los sujetos detrás del crimen.

Cabe señalar que, hace unos días en la quinta cuadra de la calle Callao, en Chincha Alta, dos sujetos de nacionalidad extranjera que pertenecerían a la organización criminal “Antitren” dispararon contra sus compatriotas José López y Alex Acuña.

