Al promediar las 5 de la tarde de ayer en la prolongación Callao, en Chincha Alta, ocurrió un hecho criminal. Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron atacados a balazos por un sujeto que estaba a bordo de una motocicleta. Las diligencias preliminares indican que se trataría de un enfrentamiento entre integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua” y la denominada “Los Antitren”.

Víctimas hospitalizadas

Las víctimas se desplazaban en el mototaxi de placa de rodaje 9189-JB, por las calles de la ciudad. Aparentemente, el conductor se percató que eran seguidos por dos sujetos en motolineal, pero no tuvieron oportunidad para escapar de las balas. El sicario intercepta a los extranjeros y dispara sin piedad. Los heridos fueron trasladados al hospital San José de Chincha. Según el coronel Daniel Elías Soto, ingresaron con vida.

El oficial indica que las primeras investigaciones identifican que el verdugo y su compinche son también venezolanos, llegados desde Pisco para cometer el ataque. Señala que se trata de un nuevo episodio de la rivalidad entre las bandas extranjeras que pretenden dominar en el mundo del hampa. Elías Soto, aseveró que con apoyo de las cámaras de seguridad ya se cuenta con las características del pistolero.

“No podemos permitir que estos extranjeros vengan a hacer hechos criminales acá, tenemos que capturarlos y meterlos presos, como ha sucedido con otros integrantes de estas bandas”, manifestó el jefe policial.

