La noche del último miércoles sujetos de identidad desconocida ingresaron al sector conocido como Nueva Esperanza del centro poblado Hoja Redonda, en el distrito de El Carmen, y dispararon múltiples veces contra el automóvil de una empresa de colectivero. La unidad afortunadamente estaba sin ocupantes y presenta impactos en el parabrisa, y ventana del lado del conductor.

Atentado criminal

Los forajidos, al parecer, a bordo de un auto, llegaron al poblado. Estos por un sendero con deficiencia de alumbrado público avanzaron hasta el domicilio de su víctima sin ser descubiertos por los vecinos. Eran cerca de las 11:30 de la noche, cuando los vándalos deciden perpetrar el atentado con arma de fuego, el blanco era un vehículo que estaba estacionado en la vía pública de propiedad de Jesús O.A.

El carro cuenta con lunas oscurecidas y en el momento del ataque no podía visualizarse si había personas en su interior. La acción criminal fue disparar, primero desde la parte delantera hacia el asiento del conductor. El daño en el parabrisa es una evidencia de la ferocidad del atentado. Luego, el hampón continúa jalando del gatillo desde el lado lateral, impactando las balas en la ventana y puerta del chofer.

Después de sembrar el terror, el atacante junto con su acompañante, escapa raudo por las calles de Hoja Redonda. Afortunadamente no se reportaron pérdidas de vidas humanas y tampoco heridos en este hecho criminal. Personal de la comisaría de El Carmen y del Depincri Chincha acudieron a la escena para iniciar con las pericias correspondientes, hallando en el piso los casquillos del arma empleada por el malhechor.

En noviembre de 2023 ocurrió un hecho similar en este mismo centro poblado. En esa ocasión facinerosos dispararon 19 veces contra el vehículo de un ex dirigente de una empresa de transporte de colectivero que cubre la ruta Chincha – Hoja Redonda. Por suerte, él no se encontraba en la unidad y no había sido víctima de ningún acto extorsivo, tampoco de algún atentado hasta ese entonces.

La policía viene realizando las diligencias sobre este último hecho criminal dirigido contra un vecino de Nueva Esperanza. El móvil todavía se encuentra en proceso de investigación y no se ha descartado ninguna hipótesis.

