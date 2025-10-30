A las 2 de la madrugada de ayer, en la última cuadra de la av. Dos de Mayo, en Pueblo Nuevo, sujetos de identidad desconocida interceptaron la mototaxi en la que viajaban dos adolescentes en compañía de Helbert Tipacti Ormeño (25). Al parecer contra este último estaba orquestado el ataque y aunque fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha, el médico de guardia solo confirmó su muerte.

Ataque criminal

De acuerdo con las investigaciones preliminares en la unidad se encontraban el chófer, y los tres pasajeros, al parecer, con destino a la parte alta del distrito. Sin embargo, no lograron llegar muy lejos, ya que, al salir de Dos de Mayo, altura del ingreso a la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Las Américas, aparece otro mototaxi, que se coloca frente a ellos para evitar que sigan avanzando.

De esta segunda unidad menor baja raudo un sujeto, empuña un arma de fuego, al parecer, pistola se acerca y comienza a realizar los disparos. Los adolescentes seguían en el mototaxi atrapados en el ataque criminal. Cuando el sicario escapa, ellos estaban con vida, no tenían ninguna lesión, pero la persona que los acompañaba no corrió con la misma suerte. Y es que presentaba lesiones causadas por proyectil de arma de fuego.

Las personas que escucharon los estruendos de las balas solicitaron apoyo para el traslado del herido. Helbert fue llevado al servicio de urgencia del nosocomio local para su atención médica. Sin embargo, las lesiones que sufrió acabaron con su vida. Personal del Departamento de Investigación Criminal y de la comisaría de Pueblo Nuevo iniciaron las pesquisas para esclarecer el ataque criminal.

En el interior del mototaxi se halló un casquillo del arma de fuego usada en el baño de sangre. Con ello, se presume que el verdugo realizó uno de los disparos a quemarropa contra Tipacti Ormeño. La policía en coordinación con la fiscalía continúa con las investigaciones, teniendo como testigos de lo ocurrido a los menores de edad y al conductor del motorizado, todos serían del entorno del occiso.

