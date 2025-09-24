La tranquilidad del sector entrada a Senati, entre Las Gardenias y Panamericana sur, en la provincia de Chincha, se vio abruptamente interrumpida tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 17 años, identificado como Julio Enrique Almeyda Tasayco. El adolescente, quien trabajaba como operario en un depósito de chatarra, fue brutalmente asesinado con tres disparos y un fuerte golpe en la cabeza, presuntamente propinado con un fierro contundente.

Muerte violenta

El hecho ocurrió en el interior del local, propiedad de un hombre identificado como Miguel Mendoza, quien actualmente estaría no habido. Según familiares y testigos, el homicidio se produjo luego de una acalorada discusión entre el joven y el propietario, tras consumir bebidas alcohólicas en el lugar.

El padre de la víctima, Almeyda Martínez, relató con indignación los detalles de la tragedia: “Me enteré la madrugada, a las 4:10 de la mañana. Mi hijo vino a trabajar a las 10:00 de la noche para cargar unos fierros, porque el dueño tiene dos locales; uno acá y otro en El Carmen. Lo que pasa es que estuvieron tomando y no sé, le ha pegado con el fierro y le han metido un balazo a mi hijo. Queremos justicia para mi hijo, es un joven de 17 añitos. Me están diciendo que le han metido un fierro y como aún estaba vivo, le han metido bala por la espalda a quemarropa. Mi hijo estaba con el dueño, el guardián, eran cinco personas; ahora tres trabajadores señalan que el dueño lo ha matado, solo ha declarado en la comisaría el guardián, que culpó al dueño, que dicen que se llama Miguel Mendoza. Ahora las cámaras las han desconectado. Mi hijo es trabajador, tranquilo, nunca ha sido malcriado, es respetuoso, por eso me ha sorprendido esto, porque ya ha estado trabajando dos años, han estado cargando el tráiler para venderlo a una empresa”, declaró el progenitor.

Por su parte, la tía del joven expresó su dolor y preocupación por las circunstancias del asesinato: “Mi familiar ha sido disparado, un conocido nos informó que escuchó tres disparos. Mi sobrino lo han baleado por la espalda y lo han rematado con el fierro en la cabeza. La esposa del propietario indicó que estaba de viaje, pero deben mostrar boletas que prueben que realmente ha estado viajando. Es mi sobrino, algo más ha pasado allí, porque no es justo que simplemente lo maten por matar.”

Un testigo del hecho, compañero de trabajo del joven fallecido, aseguró que el propietario del depósito de chatarra tiene antecedentes de comportamiento problemático y agresivo, especialmente cuando está bajo los efectos del alcohol. Esta actitud habría sido el detonante para la violenta agresión que terminó con la vida del adolescente.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar las diligencias pertinentes. La representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

