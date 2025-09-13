La víctima hallada muerta en un basural por San Joaquín, ya fue identificada. Se trata de Gisell Álvarez García, una técnica de 23 años, natural de Maynas (Loreto), quien había denunciado en varias ocasiones a su expareja por violencia durante su convivencia.

Sufrió maltrato

El hallazgo se produjo, cuando un reciclador que trabajaba en la zona de San Joaquín, cerca de la avenida José María Eguren, encontró el cuerpo entre los residuos y alertó de inmediato a Serenazgo de Ica.

Gisell, quien estaba próxima a cumplir 24 años el 20 de setiembre, deja en orfandad a una niña de 7 años. Según registros policiales, vivió en los últimos años en la provincia de Cañete, donde compartió domicilio con Javier Manolo Púa Vargas (48), su expareja, quien cuenta con antecedentes por violencia física.

Uno de los casos más graves fue reportado el 20 de octubre de 2019, cuando, según denuncias, Gisell fue agredida mientras sostenía en brazos a su hija. Además, existen otras denuncias por conflictos familiares registradas en la comisaría de Quilmana, donde ella llegó a pedir el retiro voluntario del hogar.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. En tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Ica tras la orden de la Fiscalía.

El hecho ha generado consternación entre los vecinos y familiares de la joven, y reaviva el reclamo por medidas más efectivas frente a la violencia de género.

