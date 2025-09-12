Ayer por la tarde, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en el sector Fray Ramón Rojas, manzana C, en el distrito de San Joaquín Nuevo, en las inmediaciones de José María Eguren, a espaldas del local donde se realizan los exámenes de manejo.

Cuerpo sin vida

El cadáver fue encontrado en una zona descampada, en medio del basural, por vecinos que alertaron a las autoridades. La persona fue identificada como Gisell Carlita Álvarez García de 22 años.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver. La zona fue acordonada mientras se desarrolla la investigación.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la víctima y las circunstancias de su muerte.

