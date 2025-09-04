La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó siete meses de prisión preventiva contra Roberto Carlos Minaya Morales, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de Celina Jara Landeo.

Brutal ataque

La medida cautelar fue dictada el 2 de septiembre de 2025, durante audiencia de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara y evaluara los fundamentos del representante del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2025, alrededor de la 01:00 a. m., cuando el imputado, en estado de ebriedad y tras una discusión, habría golpeado a la víctima con un objeto contundente (llave de rueda) dentro de su domicilio en Ica, ocasionándole heridas graves en la cabeza que pusieron en riesgo su vida. La intervención oportuna de familiares y vecinos, junto con la atención médica recibida, permitieron salvarla.

Estos hechos motivaron la intervención de las autoridades y la apertura de diligencias preliminares, al configurarse una conducta que evidencia un riesgo grave y concreto hacia la agraviada.

La resolución judicial dispone el inmediato internamiento del imputado en el establecimiento penal que designe el INPE, a fin de cumplir la medida impuesta, la cual vencerá el 30 de marzo de 2026, asegurando de esta manera el normal desarrollo y resultado del proceso penal.

