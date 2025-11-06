Un violento hecho criminal se registró ayer por la tarde en el pasaje Donayre, en Chincha Alta, cuando una pareja que se trasladaba en una camioneta Kía gris (placa AMQ-110) fue atacada a disparos. Según testigos, más de 20 balazos impactaron la unidad, dejando al conductor gravemente herido dentro del vehículo, mientras que su acompañante logró salir del ataque.

Hechos de sangre

La víctima fue identificado como Paúl Chancafe Pachas (31) conocido como “Cholo Paúl”, quien fue trasladado de manera urgente al Hospital San José de Chincha, por las múltiples heridas de bala que sufrió en diferentes partes del cuerpo. Vecinos del lugar narraron momentos de terror y pánico, describiendo cómo la desesperación se apoderó de quienes presenciaron el hecho y cómo intentaban brindar ayuda para trasladar al conductor.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar de los hechos y procedió a acordonar la zona, encontrando numerosos casquillos de bala dispersos alrededor de la camioneta. Las autoridades ya iniciaron la revisión de cámaras de seguridad de la zona y ejecutan un plan de búsqueda para dar con los responsables, quienes habrían huido inmediatamente tras el ataque.

Cabe señalar que, información policial señaló que la víctima se trata del alias “Cholo Paul”, quien fue acribillado a balazos por presuntos sicarios, por presunto ajuste de cuentas.

Trascendió, que Cholo Paul se encontraba al interior de un vehículo marca KIA, modelo Sorento, de placa AMQ-110. Según las primeras diligencias, el occiso presentaba seis impactos de proyectil de arma de fuego (PAF), por lo que fue conducido al nosocomio San José, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Contaba con un historial delictivo, además de haber sido detenido el 6 de agosto de 2023 por la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera, sindicado como el cabecilla de la Banda Criminal “Los pegasus del crimen” al ser vinculado a delitos de estafa, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego.

La policía viene realizando las diligencias urgentes e inaplazables como la identificación plena de los implicados.

