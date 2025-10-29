En un presunto ajuste de cuentas vinculado a disputas por tráfico de terrenos, un ataque armado ocurrido la noche del 27 de octubre, en la provincia de Chincha, dejó como saldo dos fallecidos y una persona herida.

Muertes violentas

El hecho se registró en la zona conocida como Lateral 9, en el distrito de Grocio Prado (Chincha), cuando sujetos a bordo de un vehículo descendieron con armas de fuego y dispararon contra sus víctimas, en circunstancias que estos libaban en la vía pública. Producto del ataque, perdió la vida Anderson Jampier Carranza Saire de 31 años, quien falleció en el lugar. La otra víctima mortal es su acompañante Kenedy Fernández Seráfico. Mientras que Jorge Luis Palomino Huamán resultó herido de bala.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, Carranza Saire habría estado involucrado previamente en hechos relacionados con tráfico de terrenos, extorsión y sicariato. Cabe recordar que el pasado 19 de junio de 2025, el fallecido sobrevivió a un intento de asesinato ocurrido en la intersección de las calles Pedro Moreno y Diego de Almagro, en Chincha Alta, donde resultó herido por impacto de bala en la mano izquierda.

El coronel PNP Elías, jefe de la División Policial de Chincha, informó que tras un operativo inmediato, el personal policial logró capturar a uno de los presuntos responsables, identificado con el alias de “Chuky”. La intervención permitió además asegurar la zona y coordinar con el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver e inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades han dispuesto la participación de agentes especializados en investigación criminal, quienes continúan con las diligencias para identificar y ubicar al resto de los implicados en este ataque, presuntamente relacionado con una pugna por el control del tráfico ilegal de terrenos en la jurisdicción.

