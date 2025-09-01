En el asentamiento humano Vista Alegre del distrito de Alto Larán se desató una balacera que dejó como saldo una persona herida. Se trata de José Peña Bautista, quien fue evacuado al servicio de emergencia del hospital San José. El caso es investigado por agentes de la División Policial de Chincha.

Herido de bala

Según las diligencias preliminares la noche del sábado en ese sector se encontraba la víctima en compañía de sus amigos. En esas circunstancias comienzan a escucharse los disparos. Peña de 22 años, conocido como “josesito”, fue impactado y quedó herido. Mientras el atacante escapó raudo del lugar.

El agraviado al promediar las 9y30 de la noche llegó al nosocomio por atención médica. El ingreso del sujeto con herida por proyectil de arma de fuego motivo que la policía inicie las investigaciones para determinar que ocurrió en Alto Larán. Peña logró sobrevivir al atentado criminal que habría sido orquestado por ajuste de cuenta.

“Josesito” en abril del año pasado fue detenido por la policía en la intersección de la av. Unión con el jr. Miguel Grau. La institución informó -en aquel entonces- que estaba en posesión de municiones, ketes de droga y que huía de dos criminales. Asimismo, lo sindicaron de integrar la banda “Los Malditos de Chincha”.

En abril último, el sujeto volvió a ser apresado junto a otros sospechosos, siendo incautado una pistola, abastecida con 10 municiones.

