El sábado a pocos minutos de caer la noche en el asentamiento humano Keiko Sofia, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue perpetrado un ataque criminal. Sujetos aún por identificar arribaron en mototaxi y descargaron múltiples disparos contra un grupo de personas que libaba en la vía pública dejando como saldo -en el momento- un muerto y al menos cuatro personas heridas. El episodio de violencia estaría ligado a un presunto ajuste de cuentas.

Muerte violenta

Al promediar las 6y30 de la tarde en una de las arterias de Keiko, personas provenientes de la provincia de Pisco sostenían una reunión amical. Los vecinos observaron que consumían licor hasta que la llegada de los pistoleros puso fin a la celebración y cambian las risas por gritos de desesperación. El ocupante del trimoto, aparentemente, por encargo fue el que comenzó a disparar al cuerpo de los que estaban presentes.

El ataque criminal perpetrado en pocos segundos, al parecer, no tuvo como móvil robar las pertenencias de los asistentes, quienes fueron sorprendidos. Y aunque algunos de ellos trataron de correr no pudieron evitar las descargas de los proyectiles de arma de fuego. Entre las víctimas esta Humberto Bladimir Chuecas Quispe (35), conocido como “Vladimir”, quien fue auxiliado de urgencia al Hospital San José por impactos de bala en la cara y pecho. El médico de turno confirmó su muerte.

Al mismo nosocomio chinchano fueron trasladados Julio Valenzuela de la Cruz (38), Junior Fuentes Marcos (25) y un adolescente de 17 años, todos traídos de Keiko, con heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Uno de ellos debido a su estado de salud recibió asistencia médica en trauma shock y otro paso al área de cirugía del establecimiento de salud, que permanece bajo custodia policial tras el ingreso de estos pacientes.

Personal de la unidad especializada acudió al lugar donde todo ocurrió, hallando en el piso los múltiples casquillos dejados por el arma empleada por el sicario. Asimismo, se han hallado latas con bebidas, entre otras pertenencias de los asistentes. De momento el caso viene siendo investigado como un presunto ajuste de cuentas. La policía sigue a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho que aterrorizó a la comunidad de Pueblo Nuevo.

Cabe señalar que, según la policía mediante cámaras de seguridad se identificó el mototaxi que fue empleado en el hecho siendo detenido el conductor Carlos Castilla. Asimismo, informó que Chuecas Quispe cuenta con denuncias por robo y extorsión.

