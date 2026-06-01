Con el propósito de dar con el paradero de feminicidas que permanecen prófugos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior pusieron en marcha la campaña denominada “¡Que no se escondan más! Buscados por feminicidio”.

Como parte de esta estrategia, se ha incluido el Programa de Recompensas del Mininter para fomentar la participación ciudadana en la identificación y detención de personas buscadas por feminicidio.

En ese contexto, la ministra Edith Pariona señaló que entre 2009 y mayo de 2026 se reportaron 2.226 casos con características de feminicidio a nivel nacional. Asimismo, precisó que solo en los primeros cinco meses de este año se contabilizaron 49 casos, de los cuales 12 ocurrieron en Lima Metropolitana.

“Actualmente existen 31 feminicidas prófugos que continúan evadiendo la justicia, mientras familias enteras siguen esperando respuestas concretas. Se muestra por regiones estos rostros de los feminicidas más buscados a nivel nacional que aún todavía se encuentran prófugos de la justicia y que hoy junto al Ministerio del Interior invocamos a toda la ciudadanía a estar alerta en sus regiones”, sostuvo la ministra de la Mujer.

Actualmente, 31 presuntos feminicidas integran la lista de los más buscados, con incentivos económicos que pueden alcanzar los S/80.000 por información que permita su captura. Las cifras también revelan que el 56% de las víctimas de este año eran jóvenes de entre 18 y 29 años, el 62,2% murió a manos de una pareja o expareja y el 51% dejó entre uno y tres hijos huérfanos.

Asimismo, el MIMP recordó que las personas que deseen denunciar un caso o brindar información pueden comunicarse de manera gratuita con la Línea 0800 40 007.

🚨 ¡Qué no se escondan más!#NotaDePrensa I La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, presentó la campaña “Que no se escondan más: buscados por feminicidio”, una iniciativa que visibiliza a más de 30 feminicidas prófugos incluidos en el Programa de… pic.twitter.com/9j0uZHuJEN — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 1, 2026