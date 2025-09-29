Un ciudadano venezolano de 25 años fue asesinado a sangre fría este domingo en el distrito de Subtanjalla (Ica), tras recibir 13 disparos, varios le impactaron en la cabeza, por parte de tres sujetos armados que lo interceptaron al ingresar a una vivienda.

Muerte violenta

El crimen ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en una quinta ubicada en el pasaje San Gerónimo, en la zona de Fonavi Angostura. La víctima, identificada como Gionangelo Jesús Moreno Torrealba, intentó refugiarse en el inmueble, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes lo acribillaron sin darle oportunidad de escapar.

Testigos señalaron que dos de los tres atacantes portaban armas de fuego y descargaron sus cacerinas sobre el joven, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. El hecho ha generado temor entre los residentes del área, donde viven más de 40 familias, en su mayoría extranjeras.

Agentes de la División de Prevención e Investigación de Delitos Contra la Criminalidad (DEPINCRI) llegaron al lugar para iniciar las diligencias y recoger evidencias. Por su parte, la fiscal Anyela Salazar Alca, del Ministerio Público, ordenó el levantamiento del cadáver como parte del proceso de investigación. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

