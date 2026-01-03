Salvó de milagro. Una niña de tan solo dos años de edad recibió una bala perdida cuando se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en Chincha Alta. El disparo, al parecer, provino de la calle y habría sido realizado por sujetos que prolongaron la celebración del Año Nuevo, y comenzaron a atemorizar a la población haciendo uso de arma de fuego. La víctima fue conducida de emergencia al hospital San José.

Balacera en Chincha Alta

La menor junto a su familia ya se disponían a descansar. Era el primer día del año 2026 y mientras ellos permanecían en su precaria vivienda, en el exterior un grupo de inescrupulosos libaba sin control en la vía pública. La exagerada celebración de estos sujetos no solo alteraba la tranquilidad de la comunidad, sino que además puso en riesgo la vida de todos, y es que se presume que uno de ellos portaba un arma, al parecer, pistola.

Los disparos buscaban confundirse con los juegos pirotécnicos que lanzaban los menores. Así festejaban estos parroquianos sin importar las consecuencias, hasta que los gritos provenientes desde una de las viviendas alertaron a los vecinos: una niña estaba herida como resultado de una bala perdida. La víctima se hallaba en su casa y el proyectil de arma de fuego traspaso la precariedad de la construcción.

La menor fue trasladada por sus padres al servicio de emergencia del hospital San José. El médico de guardia diagnosticó: herida de bala en el brazo derecho. Asimismo, continúo con la atención de la paciente para descartar si el proyectil había causado fractura en la extremidad. La pequeña salvó de milagro, y permanece en fase de recuperación tras este hecho desalmado, que ya fue reportado a la policía.

Los agentes del Depincri acudieron al establecimiento de salud para recopilar información de los padres, quienes fueron testigos en este caso. Ella, es la primera víctima de bala de este año 2026 en la provincia de Chincha.

