Sujetos que están en proceso de identificación a bordo de un mototaxi dispararon a matar contra un adolescente en Chincha. La víctima de 15 años sobrevivió al ataque y fue conducido por sus familiares al servicio de emergencia del hospital San José. El médico de guardia confirmó que el paciente presentaba impactos por proyectil de arma de fuego, que afortunadamente no dañaron órganos vitales.

Ataque criminal

Las investigaciones revelan que el menor fue interceptado por malandros que se desplazaban en un mototaxi de color azul y con lunas polarizadas. Al parecer, los atacantes vigilaban los pasos de su víctima y al verlo solo atacaron. Sin emitir ningún acto de amedrentamiento previo jalaron varias veces del gatillo. Tras el violento ataque huyeron en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

La familia del adolescente al escuchar los disparos salió a prestarle ayuda, siendo ingresado al nosocomio local con impacto de entrada y salida en el muslo y glúteo. Mientras el agraviado, sigue en recuperación, el personal del Departamento de Investigación Criminal permanece a cargo de las pericias para ubicar a los culpables del hecho violento, el cual no se descarta que sea por venganza.

