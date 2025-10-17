Un nuevo hecho de violencia criminal sacude el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca. Un hombre fue asesinado a sangre fría ayer por la tarde, en el cruce de las calles Pisco y Sinchi Roca, en un aparente acto de sicariato que ha vuelto a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad en la zona.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como David Azuero Elías, de 39 años, quien fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras se disponía a ingresar a un restaurante del sector. Según testigos, los agresores habrían utilizado armas automáticas para ejecutar el ataque.

Información preliminar señala que Azuero, fue atacado con más de una decena de disparos, impactando tres balas en la cabeza y parte superior del cuerpo, lo que le provocó la muerte instantánea. También se evidenciaron forados de bala en muros cercanos a la zona del ataque criminal, evidenciado que los homicidas iban directos a matar.

Vecinos de la zona, aún conmocionados por la brutalidad del crimen, relataron que los sicarios huyeron rápidamente a bordo de la motocicleta, sin dejar rastro. El caso está siendo investigado por agentes de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Nasca.

El exalcalde de Vista Alegre, Willy Bravo, expresó su pesar por el asesinato a través de sus redes sociales. “Lamento profundamente el fallecimiento del vecino David Azuero. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor”, escribió.

Bravo también aprovechó para cuestionar el estado actual de la seguridad en el distrito: “Durante nuestra gestión 2019–2022 trabajamos por una Vista Alegre segura, con serenazgo activo y coordinación constante con la Policía. Hoy la inseguridad vuelve a golpear y no podemos permanecer indiferentes”, advirtió. “Estamos regresando a tiempos atrás, cuando Vista Alegre vivía ahogada en el sicariato, y debemos evitarlo”, añadió.

