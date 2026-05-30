Las regidoras de la Municipalidad Provincial de Ica, Dra. Celia Agreda de Raffo y Lic. Yngrid Ramos Ore, realizaron una visita de fiscalización al camal municipal y advirtieron que los trabajos de acondicionamiento avanzan con lentitud, situación que impediría su reapertura en la fecha prevista.

Trabajos lentos

Durante la inspección, las autoridades verificaron el estado de los trabajos ejecutados tras el cierre temporal del establecimiento, dispuesto debido a observaciones sanitarias formuladas por Senasa. Sin embargo, ambas regidoras señalaron que todavía existen múltiples trabajos pendientes.

Según indicaron, resulta prácticamente imposible que el camal municipal vuelva a operar, debido a que las condiciones actuales aún no garantizan un funcionamiento adecuado.

“Falta mucho por hacer y el avance es demasiado lento”, señalaron durante la fiscalización realizada en las instalaciones del recinto municipal.

La situación ha generado preocupación entre los ganaderos de la provincia, quienes desde hace más de tres meses vienen siendo afectados por el cierre del camal municipal.

El pasado 13 de mayo, más de un centenar de ganaderos realizaron una protesta por las principales calles de Ica exigiendo la reapertura inmediata del establecimiento, argumentando que el cierre les está ocasionando graves pérdidas económicas.

Los ganaderos denunciaron que actualmente se ven obligados a trasladar sus animales hacia otras provincias para el proceso de beneficio, lo que incrementa considerablemente los costos de producción y afecta el abastecimiento local de carne.

Ramos, cuestionó la demora en la ejecución de las mejoras exigidas por Senasa y aseguró que hasta el momento no existen avances visibles que permitan proyectar una pronta solución.

“Hace tres meses se cerró el camal y hasta ahora no sabemos cuándo va a abrir. Nosotros estamos sin trabajar y eso representa un grave perjuicio económico”, declaró el dirigente.

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