La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica realizó una acción preventiva en el camal municipal de la ciudad de Ica, con la finalidad de identificar y prevenir posibles riesgos que puedan afectar la salud pública.

Múltiples observaciones

La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Pedro del Carpio Soto, con la participación de personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica. Durante la intervención, las autoridades verificaron la documentación y las condiciones sanitarias del establecimiento, a fin de constatar el cumplimiento de las normas vigentes.

Durante el recorrido se advirtió la ausencia de diversos documentos y registros obligatorios, entre ellos el programa de higienización para limpieza y desinfección, el registro diario de animales, así como los registros de inspección sanitaria ante mortem y post mortem. Asimismo, se advirtió que el personal encargado de la manipulación de productos pecuarios no debe ser el mismo que realiza labores relacionadas con la gestión de residuos sólidos, a fin de evitar riesgos de contaminación.

De igual manera, no se evidenció la implementación de instrumentos de gestión sanitaria, tales como el plan de contingencia, el plan de prevención y control de roedores y vectores, el reglamento interno de higiene y limpieza, el plan de buenas prácticas, así como el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control.

Durante la inspección también se advirtió que el establecimiento no cuenta con protocolos claramente establecidos respecto a la higiene de los animales, del establecimiento, de los procedimientos de faenamiento ni de las medidas de higiene que deben cumplir los trabajadores.

Asimismo, se informó que, de un total de 36 trabajadores del camal, 10 fueron atendidos el último fin de semana en un establecimiento de salud por presentar afecciones dermatológicas de carácter leve a moderado, situación que aún se encuentra pendiente de confirmación médica.

En la verificación también se constató el uso inadecuado de implementos de protección personal, como mandiles, gorros, mascarillas y guantes. Además, se identificaron condiciones sanitarias deficientes en algunas áreas del establecimiento, entre ellas corrales con acumulación de suciedad, presencia de agua empozada, un ave muerta, un buzón abierto, indicios de presencia de roedores y servicios higiénicos en condiciones inadecuadas de limpieza.

Ante estas observaciones, el Ministerio Público exhortó a los responsables del camal municipal a adoptar de manera inmediata las medidas correctivas correspondientes, a fin de garantizar condiciones sanitarias adecuadas y prevenir riesgos que puedan afectar la salud de la población.

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