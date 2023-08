El alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona, Lenin Cruces Crisóstomo, sostuvo una reunión de trabajo en Lima con el representante de la empresa Global Enviroment – Development, Arturo Valencia Sánchez, para ir finiquitando todos los aspectos técnicos y operativos con la finalidad de concretizar el avance de la construcción del moderno camal municipal industrializado y la planta de tratamiento de aguas residuales; que tanta falta le hacen a esta municipalidad distrital, a la provincia y a la región Ica.

De acuerdo a las declaraciones del representante de la empresa privada, la inversión será de 59 millones de dólares en un área de más de 12 mil metros cuadrados en la zona alta de Parcona, exactamente en el sector denominado La Ranchería. La inversión que va a dar oportunidad de puestos de trabajo, así como ingresar a la era digital de la industrialización y avance de la ciencia y la tecnología.

El moderno camal municipal contará con diferentes áreas de compartimientos como zonas de estacionamiento, áreas verdes, corrales digitalizados, áreas de profilaxis, refrigeración sistematizada, entre otros importantes beneficios para los ganaderos y consumidores de la región.

Mientras tanto, el distrito de Parcona contará también, con la construcción de la moderna planta de tratamiento de aguas residuales que la misma empresa Global, ha anunciado a través de una conferencia de prensa.

Se vienen agotando todas las acciones necesarias para concretizar las dos importantes obras que traerán desarrollo y progreso al distrito y a las demás regiones colindantes de la región. Actualmente el terreno es libre.

Cercado

Durante la gestión del exalcalde provincial de Ica, Carlos Ramos Loayza, allá por el 2017, los regidores de la Municipalidad Provincial de Ica acordaron que los seis millones 800 mil soles que provienen de las utilidades generadas en la Caja Municipal Ica sean utilizadas en la construcción de nuevo camal.

El regidor provincial Mario Bonifaz Hernández señaló que el nuevo camal podría demandar una mayor inversión y por ello se deberá elaborar el expediente técnico definitivo.

“Un nuevo centro de sacrificio de animales cuesta y pienso que las utilidades no van ser suficientes. Tiene que ser moderno, de acuerdo a las nuevas exigencias sanitarias de la modernidad, y no estar en problemas con Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) que amenaza con el cierre y no lo ejecuta”, comentó.

Han pasado varios años y no se tiene ningún avance. No hay expediente técnico siquiera. La gestión de Emma Mejía solo realizó la remodelación del local para evitar más sanciones de Senasa.

