Un presunto caso de carbunco cutáneo en una trabajadora del camal de Ica generó alerta en las últimas horas, luego de que se informara que la mujer habría contraído esta zoonosis tras tener contacto con una res aparentemente infectada.

Alarma sanitaria

Según los reportes difundidos, la trabajadora presentó una lesión ulcerada en la piel, por lo que fue sometida a evaluaciones médicas y a pruebas de laboratorio, incluyendo un examen PCR para confirmar la presencia de la bacteria. Actualmente, la paciente se encuentra bajo tratamiento con antibióticos y recibe curaciones diarias, mostrando signos de mejoría en su estado de salud.

El caso generó preocupación entre la población, debido a la posibilidad de que la infección esté relacionada con las actividades que se desarrollan dentro del Matadero Municipal de Ica, donde se realizan labores de beneficio de ganado destinado al consumo humano.

Frente a esta situación, la Municipalidad Provincial de Ica emitió un comunicado oficial en el que aclaró que, hasta el momento, no existe ningún informe clínico ni sanitario que confirme la presencia de carbunco u otra enfermedad zoonótica dentro de las instalaciones del matadero.

La administración del establecimiento señaló que el único diagnóstico confirmado hasta ahora corresponde a una afección dermatológica conocida como tiña corporal en uno de los trabajadores, la cual viene siendo tratada conforme a los protocolos médicos establecidos.

No obstante, y en aplicación del principio de prevención, la municipalidad informó que se dispuso el cierre preventivo temporal del Matadero Municipal, a fin de realizar evaluaciones médicas a todo el personal, análisis clínicos y una revisión de las condiciones de bioseguridad del recinto.

Asimismo, se comunicó que el caso ha sido puesto en conocimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad encargada de supervisar la inocuidad de los productos agropecuarios. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar difundir información no confirmada mientras se desarrollan las investigaciones.

